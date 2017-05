Tiro a Volo: record mondiale per Di Spigno nel Double Trap, terzo Gasparini

Daniele Di Spigno vince la gara di Coppa del Mondo di Double Trap e stabilisce un nuovo record mondiale. Terzo l'altro azzurro Davide Gasparini, mentre l'argento va al collo del russo Artem Nekrasov.

Nuovo record per il tiro a volo azzurro. Daniele Di Spigno ha infatti stabilito il nuovo primato mondiale nella gara vinta di Coppa del Mondo di Double Trap disputata a Larnaca. Di Spigno chiude infatti a 78/80 battendo il russo Artem Nekrasov (72), mentre l'altro azzurro Davide Gasparini ha chiuso al terzo posto, col punteggio di 56/60. Daniele Di Spigno era entrato in finale con il punteggio di 138/150 (+15).



"Non è stata una gara facile - ha ammesso al termine della finale - Il vento ci ha condizionato non poco. Però conta il risultato ed il fatto di aver potuto dedicare la vittoria alla specialità che ha rappresentato la mia vita fino ad oggi e che spero continui a rappresentarla".



"La sua permanenza o meno delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà decisa il prossimo 25 giugno a Monaco, data in cui si svolgerà l'Assemblea Generale Straordinaria della Federazione Internazionale degli Sport di Tiro, convocata anche grazie all'intervento del nostro Presidente Luciano Rossi, durante la quale le Federazioni Nazionali potranno ridiscutere i termini del documento con cui la ISSF ha proposto al CIO la cancellazione del Double e di due specialità di Tiro a Segno (Carabina 50 mt prone e Pistola 50 mt,ndr). Io, tutti i miei compagni di squadra e la maggior parte dei tiratori del mondo saremo la per dare il nostro contributo" sottolinea l'azzurro.