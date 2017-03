Slovenia, Europei tiro a segno 10 metri: 13 azzurri in gara dal 6 marzo

Dal 6 al 12 marzo 2017 in programma gli Europei di tiro a segno a 10 metri, a Maribor, in Slovenia. Saranno 13 gli Azzurri in gara, anche nelle due nuove specialità introdotte in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

"Dal 6 al 12 marzo 2017 si svolgeranno a Maribor, in Slovenia, i Campionati Europei di tiro a segno a 10 metri con 577 atleti provenienti da 46 paesi (per un totale di 716 prestazioni) che gareggeranno nelle specialità di pistola e carabina ad aria compressa, maschile e femminile, per aggiudicarsi i prestigiosi titoli europei. Per la prima volta gli atleti parteciperanno anche alle competizioni di carabina e pistola mista a 10 metri, due nuove specialità introdotte ufficialmente dalla ISSF che alle prossime Olimpiadi di Tokyo sostituiranno rispettivamente la carabina libera a terra a 50 metri e la la pistola libera a 50 metri" si riferisce in una nota dal CONI.



Saranno 13 gli azzurri in gara, vale a dire Lorenzo Bacci (Fiamme Oro), Giuseppe Pio Capano (Carabinieri), Simon Weithaler (Esercito), Elania Nardelli (Marina), Maria Schiava (Esercito), Martina Ziviani (Cerea), Francesco Bruno (Fiamme Gialle), Dario Di Martino (Carabinieri), Giuseppe Giordano (Esercito), Arianna Comi (Carabinieri), Antonio Del Cuore (Lecce), Angelo Mangiameli (Napoli), Diego Mola (Napoli).

Redazione

© riproduzione riservata | online: 03/03/2017 | update: 03/03/2017

• DALLA PRIMAPAGINA:

• POTREBBE INTERESSARTI: