Biotestamento: parlare di eutanasia è strumentalizzazione, dice Lenzi (PD)

Donata Lenzi del Partito Democratico in merito al testamento biologico.

"La proposta di legge sul consenso informato e sulle dichiarazioni di volontà anticipate è stato ampiamente dibattuto in Commissione Affari sociali dal 4 febbraio 2016 fino a ieri sera (16 febbraio, ndr), così come risulta dai resoconti parlamentari e come ha ricordato anche il presidente Marazziti che ha avuto sempre grande equilibro nella conduzione dei lavori", chiarisce in una nota la deputata del Partito Democratico Donata Lenzi, in merito all'iter sul testamento biologico.



"Il testo base, come è giusto che sia, è stato più volte modificato accettando le proposte che venivano da quanti erano realmente interessati al confronto nel merito. Siamo così arrivati ad un testo equilibrato che valorizza la relazione medico paziente nel pieno rispetto dell'art. 32 della Costituzione. - precisa l'esponente dem - Parlare di eutanasia o di partito della morte dà la misura del livello di strumentalizzazione al quale alcuni colleghi non rinunciano neanche davanti a un argomento così delicato e, da parte nostra, potremmo facilmente rispondere che loro sono diventati il partito dell'obbligo per tutti a soffrire. Legiferare sul fine vita dovrebbe coinvolgere le coscienze di ognuno di noi e non l'istinto a strumentalizzare ad ogni costo per una manciata di voti".



Per l'associazione ProVita onlus, invce, il testo sul biotestamento "introduce l'eutanasia omissiva" perché il medico sarà "vincolato dalle dichiarazioni anticipate di un paziente, magari rese molto tempo prima, anche quando in queste c'è la richiesta di sospensione della nutrizione e dell'idratazione. In altre parole il medico potrà essere obbligato a lasciar morire il malato di fame e di sete".