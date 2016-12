Strage a Berlino: perché tutti i terroristi dimenticano i documenti?

Sembra che tutti i terroristi abbiano tutti il vizio di lasciare i propri documenti in bella vista, tanto per indirizzare gli investigatori sulla pista giusta dopo aver compiuto la strage.



Gli attentatori di Charlie Hebdo furono per esempio individuati grazie ai documenti ritrovati nella Citroen C3 abbandonata dagli autori del massacro durante la fuga. I terroristi del Bataclan invece avevano sbadatamente perso le proprie carte di indentità dentro il teatro parigino dopo la carfenicina. I documenti del pazzo criminale che causò la strage di Nizza vennero trovati invece dentro il camion, fatto che deve aver ispirato anche il terrorista ricercato a Berlino.



La polizia tedesca, dopo aver rincorso per mezza città un pakistano estraneo ai fatti, si è infatti accorta che l'autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, che ha causato 12 morti ed una 50ina di feriti, aveva dimenticato i documenti d'identità sotto il sedile del tir rubato per compiere l'attentato.



Gli investigatori si sono quindi messi alla caccia di un 24enne tunisino, Anis A., arrivato in Italia nel 2012 mentre nel 2015 aveva raggiunto la Germania, dove aveva fatto richiesta di asilo e ottenuto un permesso temporaneo nell'aprile scorso.



Oltre a lasciare i documenti sul camion per essere identificato più facilmente (ma non rintracciato vistro che nessuno, dopo che il camion si è fermato, sembra aver visto l'autista scendere e scappare), il tunisino avrebbe persino rischiato di venire fermato prima della strage anche se aveva con sé una pistola.



Stando allee ultime ricostruzioni dei media, infatti, Anis A. avrebbe solo ferito con un coltello l'autista del camion, il quale avrebbe lottato per impedirgli di piombare sulla folla. Solo quando tutto era ormai concluso, e prima di darsi alla fuga, il tunisino ha sparato all'autista, uccidendolo.