Terrorismo: fa proseliti in carcere, arrestato. Perquisizioni in tutto il Lazio

Dalle prime ore di questa mattina sono in corso perquisizioni in tutto il Lazio nei confronti di alcuni sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche.



Le indagini della Digos sono scattate dopo la morte del tunisino Anis Amri, presunto responsabile dell'attentato al mercatino di Natale di Berlino. E' stata emessa anche una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un presunto affiliato a Ansar al-Shari'a, un'organizzazione libica considerata legata ad Al-Qaida.



L'uomo in realtà si trovata già in prigione ma per reati che nulla avevano a che vedere con il terrorismo. Sembra che gli investigatori siano arrivati a quest'uomo proprio perché molto cercato tra alcuni detenuti, divenuti una sorta di "proseliti". La Digos dalle odierne perquisizioni avrebbe quindi acquisito elementi utili per confermare la pista del terrorismo.



"Questa operazione dimostra come il carcere sia un luogo di aggregazione per diffondere ideologie terroristiche" viene sottolineato negli ambienti investigativi.