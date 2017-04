Stoccolma: camion investe la folla, autista in fuga. Premier: è terrorismo

Un camion si è lanciato contro la folla su una strada pedonale di Drottninggatan. L'autista, dopo il massacro, è riuscito a fuggire. Il premier svedese, Stefan Lofven, assicura che si è trattato di un "attacco deliberato e terroristico".

Torna l'incubo terrorismo in Europa. Nella capitale svedese Stoccolma un camion è stato infatti oggi lanciato contro la folla su una strada pedonale di Drottninggatan molto frequentata, nel centro della città, verso le ore 15:00.



Dopo aver investito diverse persone, il camion si è scontrato contro l'ingresso di un centro commerciale. Il primo bilancio delle vittime è di 5 morti e decine di feriti.



Sembra che attualmente l'autista del camion sia in fuga, poiché la polizia svedese smentisce la notizia dell'arresto di una persona. Secondo alcuni testimoni, l'autista del camion "indossava un passamontagna". Inoltre, mentre il tir investiva la folla si sarebbero uditi alcuni colpi d'arma da fuoco, ma non è chiaro se siano stati sparati dalla polizia per tentare di fermare la folle corsa del mezzo pesante. Il camion appartiene alla "Spendrups", popolare marca di birra svedese, e sarebbe stato rubato poco prima del fatto.



Anche per questo, il premier svedese, Stefan Lofven, assicura che si è trattato di un "attacco deliberato e terroristico".