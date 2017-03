Attentato Londra: auto contro folla su ponte Westminster. Sale tensione a Roma

Attento a Londra nel giorno (22 marzo) del primo anniversario degli attentati a Bruxelles. Un uomo ha investito la folla sul ponte di Westminster ed accoltellato un poliziotto, prima di essere ucciso. Sale la tensione nella Capitale in vista dell'anniversario dei Trattati di Roma.

Nel giorno del primo anniversario degli attentati a Bruxelles, un uomo ha investito con la sua auto diversi pedoni lungo il Westminster Bridge, a Londra. Una volta sceso dalla vettura, che si è schiantata sulla cancellata che cinge il Palazzo del Parlamento, ha accoltellato un agente nel cortile di Westminster.



A quel punto, l'uomo è stato ucciso. Si tratterebbe di un 40enne dai tratti asiatici. Il bilancio delle vittime è di almeno 3 morti (un poliziotto e due pedoni) e una ventina di feriti. Recuperata viva la donna che era caduta nel Tamigi dal ponte del Westminster Bridge. Tra i feriti alcuni studenti francesi.



La polizia britannica indaga come se fosse un atto di terrorismo, anche se i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. In tutte le aree sensibili di Londra, a partire da Downing Street, sono aumentate le misure di sicurezza. Attualmente, infatti, la polizia inglese non ha ancora annunciato che l'episodio è concluso.



"Qualora fosse terrorismo, sarebbe una città ancora una volta colpita perché sappiamo e ricordiamo che Londra non è la prima volta che viene attaccata. Non ci è data la possibilità di abbassare la guardia", ha dichiarato alla stampa italiana il ministro degli Esteri Angelino Alfano. Sale ovviamente la tensione nella Capitale in vista dell'anniversario dei Trattati di Roma.