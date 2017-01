Valanga, hotel Rigopiano spostato 10 metri da neve: video da elicottero

Si temono "molti morti", spiegano i soccorritori che sono giunti, in maniera molto difficoltosa, all'hotel Rigopiano, travolto da una valanga conseguenza probabilmente delle forti scosse di terremoto di ieri in Centro Italia.



L'hotel Rigopiano si trova nel Comune di Farindola, in provincia di Pescara, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, a 1.200 metri d'altitudine. Quando la valanga ha investito l'hotel Rigopiano, che si sarebbe spostato di una decina di metri a causa del peso della neve, erano presenti nella struttura circa una 30ina di persone, tra clineti e dipendenti dell'albergo, tra cui almeno due bambini. E' uno dei due uomini rimasti illesi dalla vanga a spiegare infatti che sotto le macerie dell'hotel Rigopiano si trovano la moglie e i suoi due figli.



Attorno alle ore 11.00 di questa mattina, il bilancio dei morti accertati è uno, ma sembra che nessuno risponda dall'hotel alle chiamate dei soccoritori, che scavano nella neve. Sul posto anche il gruppo di soccorsi della Polizia di Stato, che diffonde il video fatto dall'elicottero che sorvola l'hotel di Rigopiano ormai sommerso dalla neve.