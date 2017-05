Terremoto: piccola scossa a Gubbio magnitudo 2 (Umbria)

Terremoto 25 maggio 2017 a Gubbio. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2 sulla scala Richter, avvenuto alle 4, 15 minuti e 50 secondi di oggi giovedì 25 maggio e registrato ad una profondità di 9 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Perugia in Umbria.

Questi i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità del terremoto: Gubbio e Pietralunga. I comuni tra i 10 Km e i 20 Km dal centro del terremoto sono invece: Montone, Umbertide, Scheggia e Pascelupo, Cantiano e Costacciaro. Le province coinvolte dal terremoto dall'epicentro fino a 20 Km sono due: Perugia e Pesaro Urbino; le regioni sono Umbria e Marche.