Terremoto oggi tra L'Aquila e Rieti: 2 scosse magnitudo 5.1 e 5.4, sentite a Roma

Torna a tremare la terra in Centro Italia. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi 18 gennaio alle 10.25, di magnitudo 5.1 (anche se inizialmente l'INGV l'aveva classificata 5.3). L'epicentro del terremoto, rilevato ad una profondità di 9 Km, è stato rilevato in provincia de L'Aquila, nei pressi delle città di Montereale, Capitignano, Campotosto e Amatrice (Rieti). La scossa però è stata sentita anche nel Lazio, oltre che in Abruzzo e nelle Marche, ed è stata avvertita a Roma ed a Firenze.

Nelle zone terremotate, nei Comuni di Amatrice e Accumoli, sembra che si siano sono alcuni crolli, come nel caso di un cornicione della scuola alberghiera di Amatrice che ha ceduto in seguito alla scossa.



Ma circa un'ora dopo, alle ore 11:14, l'INGV registra un'altro forte terremoto superiore a quello precedente, di magnitudo 5.4 ad una profondità di 9 Km. L'epicentro del terremoto è sempre nella zona tra L'Aquila e Rieti, a pochi chilometri in particolare da Capitignano, Montereale, Campotosto, Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli e Amatrice.

Come la precedente, anche questa seconda forte scossa di terremoto è stata avvertita a grandi distanze, come a Roma, e gente scesa in strade nelle Marche.