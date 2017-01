Terremoto oggi: scuole, università e musei evacuati a Roma

Le tre forti scosse di magnitudo superiore a 5 (ore 10.25, 11:14 e 11:25) registrate dall'INGV in Centro Italia, tra L'Aquila e Rieti, hanno fatto tremare anche i cittadini della capitale.



Le tre scosse di terremoto infatti sono state avvertite nitidamente anche a Roma, tanto che alcune scuole sono state evacuate per precauzione per la paura di possibili crolli. A quanto pare insegnanti e studenti del liceo classico Montale sarebbero scesi subito in cortile al sopraggiungere della prima scossa di terremoto, ma anche al liceo Righi ed al Falcone-Borsellino i ragazzi hanno abbandonato la scuola.



Evacuate inoltre le aule di giurisprudenza dell'università di Tor Vergata, così come diversi musei. Sospese per il momento le visite del Palazzo del Quirinale. Tante poi le persone scese in strada, da Roma a Rieti, da Frosinone alla Tuscia. Verifiche tecnice sulle linea della metropolitana A e B.



Si segnalano poi black out in diverse zone della città con internet fuori uso e, in qualche caso, anche l'assenza sdi segnale telefonico, come riporta il Corriere.it.