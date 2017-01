Terremoto oggi: quarta forte scossa in Centro Italia, magnitudo 5.1

Altra forte scossa di terremoto in Centro Italia, la quarta da questa mattina. L'INGV ha infatti rivelato un terremoto di magnitudo 5.1 alle ore 14:33, sempre con epicentro in provincia de L'Aquila. I Comuni entro un raggio di 10 km dall'epicentro del sisma sono Barete, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale, tutti in provincia de L'Aquila.



I Comuni invece entro un raggio dai 10 ai 20 chilometri sono Campotosto, Scoppito (L'Aquila), Borbona, Posta, Amatrice (Rieti), L'Aquila, Antrodoco (Rieti), Crognaleto (Teramo), Cittareale, Micigliano e Borgo Velino (Rieti).



Il primo forte terremoto avvertito oggi è stato alle ore 10.25 di magnitudo 5.1 mentre il secondo di magnitudo 5.4 è stato registrato poco più di un'ora dopo, alle ore 11:14. La terza grande scossa di terremoto c'è stata inveece alle ore 11:25 di magnitudo 5.3.