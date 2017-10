Terremoto oggi: piccola scossa magnitudo 2.5 a Aci Sant'Antonio (Sicilia)

Terremoto oggi 17 ottobre 2017 in Sicilia. La lista dei Comuni coinvolti.

Una scossa tellurica di magnitudine 2.5 sulla scala Richter ha interessato in Sicilia la zona di Catania. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 2 km ed è avvenuto martedì 17 ottobre precisamente alle 4 e 11 minuti.

I comuni coinvolti dal sisma, entro 20 km dall'epicentro sono in ordine: Aci Sant'Antonio, Viagrande, Trecastagni, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Acireale, Pedara, Santa Venerina, Valverde, Zafferana Etnea, San Giovanni la Punta, Tremestieri Etneo, San Gregorio di Catania, Nicolosi, Mascalucia, Aci Castello, Sant'Agata li Battiati, Gravina di Catania, Milo, San Pietro Clarenza, Giarre, Sant'Alfio, Camporotondo Etneo, Riposto, Belpasso, Catania, Mascali, Ragalna, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Fiumefreddo di Sicilia e Piedimonte Etneo. Un bacino che conta circa 806400 abitanti. L'unica provincia coinvolta dalla scossa è Catania. L'unica regione interessata dall'evento è la Sicilia. La città più vicina al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Acireale, a 5 Km.