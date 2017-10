Terremoto oggi: lieve scossa magnitudo 2.2 a Fanano (Emilia Romagna)

Terremoto oggi 14 ottobre 2017 in provincia di Modena. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

In Emilia Romagna un terremoto è stato registrato nella provincia di Modena. Il sisma, rilevato dalla sala dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è originato ad una profondità di 19 km, alle 23 e 12 minuti di oggi sabato 14 ottobre. L'INGV comunica che il terremoto è di livello 2.2 sulla scala Richter.

I comuni in un raggio di venti chilometri dall'epicentro sono i seguenti: Fanano, Lizzano in Belvedere, Sestola, Gaggio Montano, Cutigliano, Montecreto, Alto Reno Terme, Abetone, San Marcello Pistoiese, Fiumalbo, Montese, Riolunato, Sambuca Pistoiese, Piteglio, Lama Mocogno, Pievepelago, Castel di Casio, Pavullo nel Frignano e Castel d'Aiano; diciannove comuni che contano circa 65200 abitanti. Tre le province coinvolte (Modena, Bologna e Pistoia), due le regioni (Emilia Romagna e Toscana). La città prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Pistoia.