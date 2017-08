Terremoto oggi: lieve scossa magnitudo 2.1 a Pistoia (Toscana)

Terremoto oggi 7 agosto 2017 a Pistoia. La lista dei Comuni coinvolti.

In Toscana un terremoto è stato registrato nella provincia di Pistoia. Il sisma, rilevato dalla sala dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è originato ad una profondità di 10 km, alla mezzanotte e 33 minuti di lunedì 7 agosto. L'INGV comunica che il terremoto è di livello 2.1 sulla scala Richter.

I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Pistoia, Montale, Montemurlo, Sambuca Pistoiese, Agliana, Cantagallo, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Vaiano, Piteglio, Marliana, Alto Reno Terme, Vernio, Quarrata, Lizzano in Belvedere, Prato, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Cutigliano, Castel di Casio, Massa e Cozzile e Montecatini-Terme; ventidue comuni che, secondo i dati Istat 2016, contano circa 471000 abitanti. Le province toccate dal terremoto sono Pistoia, Prato e Bologna. Le regioni coinvolte dall'evento sono due: Toscana e Emilia Romagna.