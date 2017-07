Terremoto oggi: lieve scossa a Castelnuovo di Val di Cecina magnitudo 2.1 (Toscana)

Terremoto 29 luglio 2017 in provincia di Pisa. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2.1 sulla scala Richter, avvenuto alle 11 e 59 minuti di oggi sabato 29 luglio e registrato ad una profondità di 8 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Pisa in Toscana.

I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Castelnuovo di Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Pomarance, Monteverdi Marittimo, Montieri, Radicondoli, Massa Marittima e Chiusdino; otto comuni che, secondo i dati Istat 2016, contano circa 22500 abitanti. Le province interessate dal terremoto sono tre: Pisa, Grosseto e Siena; l'unica regione coinvolta è la Toscana. La città più vicina al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Siena, a 39 Km.