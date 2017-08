Terremoto oggi: leggera scossa a Campotosto magnitudo 2.1 (Abruzzo)

Terremoto 6 agosto 2017 in provincia de L'Aquila. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un sisma con una magnitudine di 2.1 sulla scala Richter ha colpito la zona de L'Aquila in Abruzzo. Il comune più vicino all'epicentro (3 Km) è Campotosto (AQ), che conta circa 542 abitanti. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto è di 14 km.

Il sisma è stato rilevato alle 23, 50 minuti e 1 secondo di domenica 6 agosto. Questi i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità dell'evento sismico: Campotosto, Capitignano, Amatrice e Montereale. Questa la lista dei comuni più lontani dall'epicentro, tra i dieci e i venti chilometri: Crognaleto, Barete, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Cortino, Cittareale, Accumoli, Fano Adriano, Borbona e Pietracamela. Le province interessate dal terremoto sono tre: L'Aquila, Rieti e Teramo; le regioni sono Abruzzo e Lazio. La città più vicina al terremoto con oltre 50 mila abitanti è L'Aquila, a 25 Km.