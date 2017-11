Terremoto oggi in Sicilia: piccola scossa a Milo magnitudo 2.3

Terremoto 4 novembre 2017 in Sicilia. La lista dei Comuni coinvolti.

Una scossa tellurica di magnitudo 2.3 sulla scala Richter ha interessato in Sicilia la zona di Catania. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 5 km ed è avvenuto sabato 4 novembre precisamente alla mezzanotte, 37 minuti e 37 secondi.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Milo, Zafferana Etnea, Sant'Alfio, Santa Venerina, Randazzo, Linguaglossa, Maletto, Piedimonte Etneo, Moio Alcantara, Giarre, Mascali, Bronte, Ragalna, Castiglione di Sicilia, Nicolosi, Pedara, Riposto, Trecastagni, Fiumefreddo di Sicilia, Santa Domenica Vittoria, Malvagna, Viagrande, Biancavilla, Francavilla di Sicilia, Roccella Valdemone, Belpasso, Adrano e Santa Maria di Licodia. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 281500. Catania e Messina sono le province a cui appartengono i comuni più vicini al terremoto. L'unica regione interessata dall'evento è la Sicilia.