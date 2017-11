Terremoto oggi in Emilia Romagna, provincia di Modena (INGV): leggera scossa magnitudo 2.3 a Pavullo nel Frignano

Terremoto 2 novembre 2017 a Pavullo nel Frignano. La lista dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.3 sulla scala Richter, avvenuto all'una, 2 minuti e 43 secondi di oggi giovedì 2 novembre e registrato ad una profondità di 26 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Modena in Emilia Romagna.

Questi i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità del terremoto: Pavullo nel Frignano, Serramazzoni e Zocca. Questa la lista dei comuni più lontani dall'epicentro, tra i dieci e i venti chilometri: Guiglia, Montese, Polinago, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Castel d'Aiano, Sestola, Prignano sulla Secchia, Montecreto, Castelvetro di Modena, Fanano, Vignola, Palagano, Gaggio Montano, Maranello, Savignano sul Panaro e Montefiorino. Le province interessate dal terremoto sono due: Modena e Bologna; l'unica regione coinvolta è l'Emilia Romagna.