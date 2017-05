Terremoto oggi in Emilia Romagna: lieve scossa a Castrocaro Terme e Terra del Sole magnitudo 2.1

Un sisma di magnitudo 2.1 sulla scala Richter ha colpito la zona di Forlì Cesena in Emilia Romagna. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto all'ipocentro è di 9 km.

La scossa tellurica è stata rilevata alle 17, 52 minuti e 37 secondi di lunedì 22 maggio. I comuni coinvolti dal sisma, entro 20 km dall'epicentro sono in ordine: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Dovadola, Brisighella, Faenza, Forlì, Predappio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Rocca San Casciano, Meldola, Tredozio, Solarolo e Forlimpopoli. Un bacino che conta circa 249200 abitanti. Forlì Cesena e Ravenna sono le due province in cui si trovano i comuni. L'unica regione interessata è l'Emilia Romagna.