Terremoto oggi in Emilia Romagna, INGV: lieve scossa magnitudo 2.4 a Castel del Rio (Bologna)

Terremoto oggi 16 maggio 2017 a Castel del Rio. La lista dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.4 sulla scala Richter, avvenuto alle 15 e 7 minuti di martedì 16 maggio e registrato ad una profondità di 10 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Bologna in Emilia Romagna.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dal sisma sono tredici: Castel del Rio, Firenzuola, Monghidoro, Palazzuolo sul Senio, Fontanelice, Loiano, Casola Valsenio, Borgo Tossignano, Monterenzio, San Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Marradi e Casalfiumanese. Comuni che sommati, secondo l'Istat, contano circa 46200 abitanti. Bologna, Firenze e Ravenna sono le province a cui appartengono i comuni più vicini al sisma. Emilia Romagna e Toscana sono le regioni toccate. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Imola, a 29 Km.