Terremoto oggi in Calabria, INGV: leggera scossa magnitudo 2.5 a San Roberto

Terremoto oggi 20 ottobre 2017 a San Roberto. La lista dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.5 sulla scala Richter, avvenuto alle 20 e 21 minuti di venerdì 20 ottobre e registrato ad una profondità di 10 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Reggio Calabria in Calabria.

I comuni toccati dall'evento sismico, entro 20 km dall'epicentro sono: San Roberto, Calanna, Fiumara, Laganadi, Sant'Alessio in Aspromonte, Scilla, Campo Calabro, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giovanni, Bagnara Calabra, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Reggio di Calabria, Cardeto, Sinopoli, Messina, San Procopio, Delianuova, Melicuccà, Scido, Cosoleto, Seminara e Palmi. Un bacino che conta circa 496900 abitanti. Le province interessate dal sisma entro i 20 chilometri sono due: Reggio Calabria e Messina; le regioni coinvolte sono quindi Calabria e Sicilia.