Terremoto oggi in Abruzzo: piccola scossa magnitudo 2.2 a Capitignano (L'Aquila)

Terremoto oggi 1 agosto 2017 in Abruzzo. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

Un sisma di magnitudo 2.2 sulla scala Richter ha colpito la zona de L'Aquila in Abruzzo. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto all'ipocentro è di 11 km.

La terra ha tremato alle quattordici, quarantuno minuti e trentanove secondi di oggi martedì primo agosto. I comuni coinvolti dal sisma, entro 20 km dall'epicentro sono in ordine: Capitignano, Campotosto, Pizzoli, Barete, Crognaleto, Montereale, Cagnano Amiterno, L'Aquila, Fano Adriano, Pietracamela, Scoppito, Amatrice e Cortino. Un bacino che conta circa 88800 abitanti. Le tre province toccate dal terremoto sono L'Aquila, Teramo e Rieti. Le regioni toccate sono Abruzzo e Lazio.