Terremoto oggi Umbria: lieve scossa magnitudo 2.5 a Norcia, provincia di Perugia

Terremoto 23 maggio 2017 in provincia di Perugia. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un sisma con una magnitudine di 2.5 sulla scala Richter ha colpito la zona di Perugia in Umbria. Il comune più vicino all'epicentro (3 Km) è Norcia (PG), che conta circa 4900 abitanti. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto è di 10 km.

La scossa è stata rilevata alle 7, 27 minuti e 14 secondi di martedì 23 maggio. I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Norcia, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Cascia, Arquata del Tronto, Visso, Accumoli, Ussita, Montegallo, Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Sellano e Montemonaco; tredici comuni che, secondo i dati Istat 2016, contano circa 15900 abitanti. Quattro le province coinvolte (Perugia, Macerata, Ascoli Piceno e Rieti), tre le regioni (Umbria, Marche e Lazio). La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Foligno.