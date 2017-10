Terremoto oggi Molise, provincia di Campobasso (INGV): lieve scossa a Ripabottoni magnitudo 2

Terremoto 12 ottobre 2017 in provincia di Campobasso. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un sisma con una magnitudine di 2 sulla scala Richter ha colpito la zona di Campobasso in Molise. Il comune più vicino all'epicentro (1 Km) è Ripabottoni (CB), che conta circa 514 abitanti. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto è di 22 km.

Il terremoto è avvenuto oggi giovedì 12 ottobre alle diciotto, quarantadue minuti e cinquantotto secondi, ed ha coinvolto questi comuni (in un raggio di 20 chilometri dall'epicentro): Ripabottoni, Morrone del Sannio, Provvidenti, Castellino del Biferno, Casacalenda, Campolieto, Petrella Tifernina, Monacilioni, Lupara, Sant'Elia a Pianisi, Castelbottaccio, Lucito, Bonefro, Matrice, Montagano, Guardialfiera, San Giovanni in Galdo, Montorio nei Frentani, Civitacampomarano, Montelongo, Toro, San Giuliano di Puglia, Pietracatella, Macchia Valfortore, Ripalimosani, Limosano, Colletorto, Larino, Campodipietra, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo Limosano, Castelmauro, San Biase, Rotello, Carlantino, Campobasso, Jelsi e Acquaviva Collecroce. Campobasso e Foggia sono le due province in cui si è registrato il sisma. Molise e Puglia sono le regioni interessate.