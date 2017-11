Terremoto oggi Marche: piccola scossa magnitudo 2.2 a Bolognola

Terremoto 16 novembre 2017 nelle Marche. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

Una scossa tellurica di livello 2.2 sulla scala Richter ha interessato nelle Marche la zona di Macerata. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 8 km ed è avvenuto oggi giovedì 16 novembre precisamente alle 22, 9 minuti e 3 secondi.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Bolognola, Ussita, Acquacanina, Fiastra, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Sarnano, Fiordimonte, Montefortino, Amandola, Montemonaco, Pievebovigliana, Pieve Torina, Gualdo, Cessapalombo, Monte Cavallo, Preci, Comunanza, Muccia, San Ginesio, Montegallo, Camporotondo di Fiastrone e Caldarola. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 26400. Le province interessate dal terremoto sono quattro: Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Perugia; le regioni sono Marche e Umbria. La città prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Foligno.