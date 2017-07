Terremoto oggi Marche: leggera scossa magnitudo 2.4 a Castelsantangelo sul Nera

Terremoto oggi 27 luglio 2017 in provincia di Macerata. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Una scossa tellurica di magnitudine 2.4 sulla scala Richter ha interessato nelle Marche la zona di Macerata. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 9 km ed è avvenuto giovedì 27 luglio precisamente all'1 e 50 minuti.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Visso, Bolognola, Montemonaco, Preci, Montefortino, Montegallo, Acquacanina, Fiastra, Norcia, Amandola, Fiordimonte, Sarnano, Arquata del Tronto, Monte Cavallo, Pieve Torina, Comunanza e Pievebovigliana. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 24400. Quattro le province coinvolte (Macerata, Ascoli Piceno, Perugia e Fermo), due le regioni (Marche e Umbria).