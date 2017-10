Terremoto oggi Marche, INGV: lieve scossa a Pieve Torina magnitudo 2.1

Terremoto 26 ottobre 2017 a Pieve Torina. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un sisma di magnitudo 2.1 sulla scala Richter ha colpito la zona di Macerata nelle Marche. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto all'ipocentro è di 9 km.

Il sisma è stato rilevato alle 2, 43 minuti e 15 secondi di giovedì 26 ottobre. I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Pieve Torina, Fiordimonte, Monte Cavallo, Pievebovigliana, Muccia, Serravalle di Chienti, Fiastra, Acquacanina, Visso, Camerino, Ussita, Sefro, Bolognola, Preci, Pioraco, Castelsantangelo sul Nera, Sellano, Caldarola e Fiuminata. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 20800. Macerata e Perugia sono le due province in cui si è registrato il terremoto. Le regioni toccate sono Marche e Umbria.