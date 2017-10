Terremoto oggi Liguria: lieve scossa a Sesta Godano magnitudo 2.4

Un terremoto di magnitudine 2.4 sulla scala Richter, avvenuto alle 6 e 36 minuti di venerdì 13 ottobre e registrato ad una profondità di 63 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di La Spezia in Liguria.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dal sisma sono ventisette: Sesta Godano, Zignago, Zeri, Rocchetta di Vara, Brugnato, Carrodano, Carro, Borghetto di Vara, Varese Ligure, Calice al Cornoviglio, Beverino, Albareto, Pontremoli, Maissana, Mulazzo, Pignone, Castiglione Chiavarese, Filattiera, Framura, Bonassola, Riccò del Golfo di Spezia, Levanto, Villafranca in Lunigiana, Deiva Marina, Borgo Val di Taro, Monterosso al Mare e Bolano. Comuni che sommati, secondo l'Istat, contano circa 62700 abitanti. Le province coinvolte dal terremoto dall'epicentro fino a 20 Km sono quattro: La Spezia, Massa Carrara, Parma e Genova; le regioni sono Liguria, Toscana e Emilia Romagna.