Terremoto oggi L'Aquila: terza scossa magnitudo 5.3. Roma scuole evacuate

Dopo le prime due forti scosse di terremoto registrate alle ore 10.25 e 11:14, l'INGV segnala un terzo sisma di magnitudo superiore a 5. Alle ore 11:25 di oggi, 18 gennaio, c'è stato infatto un terremoto di magnitudo 5.3 ad una profondità di 9 Km, sempre in provincia de L'Aquila e Rieti.



I Comuni più vicini all'epicentro (entro un raggio di 10 chilometri) sono Capitignano, Barete, Montereale, Pizzoli, Cagnano Amiterno e Campotosto tutti in provincia de L'Aquila. Entro un raggio di 20 chilometri dall'epicentro di questo terzo grande terremoto rilevato oggi in Centro Italia ci sono invece le città di Scoppito (Aq), Borbona (Rieti), Crognaleto (Teramo), Amatrice (Ri), L'Aquila, Posta (Ri), Cittareale (Ri) e Fano Adriano (Teramo).



Molta paura tra gli abitanti di questi Comuni ma anche a Roma, dove le scosse si sono avvertite molto bene. Sembra infatti, come riprota il Tgr, che per le forti scosse di terremoto di oggi siano state evacuate, non è chiaro se solo provvisoriamente, alcune scuole di Roma. Pare inoltre che insegnanti e studenti del liceo classico Montale siano scesi subito in cortile per il timore che le scosse di terremoto potessero provocare dei crolli.