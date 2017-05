Terremoto oggi, INGV: lieve scossa magnitudo 2.9 a Faenza (Emilia Romagna)

Terremoto 23 maggio 2017 a Faenza. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Una scossa tellurica di magnitudo 2.9 sulla scala Richter ha interessato in Emilia Romagna la zona di Ravenna. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 23 km ed è avvenuto martedì 23 maggio precisamente alle 15, 47 minuti e 33 secondi.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dal sisma sono sedici: Faenza, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Brisighella, Modigliana, Dovadola, Forlì, Castel Bolognese, Riolo Terme, Predappio, Solarolo, Meldola, Cotignola, Rocca San Casciano, Bagnara di Romagna, Forlimpopoli e Tredozio. Comuni che sommati, secondo l'Istat, contano circa 259100 abitanti. Ravenna e Forlì Cesena sono le province a cui appartengono i comuni più vicini al terremoto. L'unica regione interessata è l'Emilia Romagna.