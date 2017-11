Terremoto oggi, INGV: lieve scossa a Preone (Udine, in Friuli Venezia Giulia) magnitudo 2.1

Terremoto 16 novembre 2017 in provincia di Udine. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2.1 sulla scala Richter, avvenuto alle 23 e 50 minuti di giovedì 16 novembre e registrato ad una profondità di 6 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia.

I comuni in un raggio di venti chilometri dall'epicentro sono i seguenti: Preone, Enemonzo, Socchieve, Villa Santina, Raveo, Lauco, Ampezzo, Verzegnis, Tramonti di Sopra, Tolmezzo, Tramonti di Sotto, Cavazzo Carnico, Ovaro, Zuglio, Comeglians, Arta Terme, Forni di Sotto, Clauzetto, Vito d'Asio, Amaro, Sauris, Ravascletto, Prato Carnico, Forgaria nel Friuli, Sutrio, Trasaghis, Meduno, Bordano, Castelnovo del Friuli, Cercivento, Travesio e Rigolato; trentadue comuni che contano circa 40900 abitanti. Udine e Pordenone sono le due province in cui si trovano i comuni. L'unica regione interessata è il Friuli Venezia Giulia. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Udine.