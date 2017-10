Terremoto oggi, INGV: leggera scossa magnitudo 2 a Romano d'Ezzelino, provincia di Vicenza (Veneto)

Terremoto oggi 18 ottobre 2017 in provincia di Vicenza. La lista dei Comuni coinvolti.

Una scossa tellurica di magnitudine 2 sulla scala Richter ha interessato in Veneto la zona di Vicenza. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 11 km ed è avvenuto mercoledì 18 ottobre precisamente alle 2 e 42 minuti.

I 61 comuni in un raggio di 20 chilometri dall'epicentro sono: Romano d'Ezzelino, Bassano del Grappa, Rosà, Mussolente, Cassola, Pove del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Rossano Veneto, Cartigliano, Solagna, Nove, Borso del Grappa, Marostica, Campolongo sul Brenta, Fonte, Loria, Tezze sul Brenta, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, San Nazario, Pianezze, Schiavon, Molvena, Castello di Godego, Galliera Veneta, Cittadella, Conco, Riese Pio X, Mason Vicentino, Castelcucco, Asolo, Tombolo, Pozzoleone, Fontaniva, Valstagna, San Martino di Lupari, Possagno, Lusiana, Monfumo, Salcedo, Carmignano di Brenta, Altivole, Cavaso del Tomba, Bressanvido, Breganze, Castelfranco Veneto, Sandrigo, Fara Vicentino, Maser, San Pietro in Gu, Grantorto, Cismon del Grappa, Foza, Lugo di Vicenza, Zugliano, Montecchio Precalcino, San Giorgio in Bosco, Sarcedo, Caerano di San Marco, Calvene e Gazzo. Le province interessate dal sisma sono tre: Vicenza, Treviso e Padova; l'unica regione coinvolta è il Veneto.