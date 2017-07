Terremoto oggi, INGV: leggera scossa magnitudo 2.7 a Oliveri (Messina, Sicilia)

Terremoto oggi 28 luglio 2017 in provincia di Messina. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

Un sisma di magnitudo 2.7 sulla scala Richter ha colpito la zona di Messina in Sicilia. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto all'ipocentro è di 9 km.

I geofisici hanno registrato la scossa alle due, quindici minuti e tredici secondi di oggi venerdì 28 luglio. I comuni coinvolti dal sisma, entro 20 km dall'epicentro sono in ordine: Oliveri, Basicò, Falcone, Librizzi, Tripi, Furnari, San Piero Patti, Patti, Montalbano Elicona, Mazzarrà Sant'Andrea, Montagnareale, Rodì Milici, Raccuja, Terme Vigliatore, Novara di Sicilia, Sant'Angelo di Brolo, Ucria, Gioiosa Marea, Castroreale, Sinagra, Floresta, Barcellona Pozzo di Gotto, Piraino, Fondachelli-Fantina, Roccella Valdemone, Ficarra, Brolo, Malvagna e Tortorici. Un bacino che conta circa 123900 abitanti. L'unica provincia coinvolta dalla scossa è Messina. L'unica regione interessata dall'evento è la Sicilia.