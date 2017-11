Terremoto oggi, INGV: leggera scossa magnitudo 2.3 a Falerone, provincia di Fermo nelle Marche

Terremoto oggi 14 novembre 2017 nelle Marche. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2.3 sulla scala Richter, avvenuto alle 12, 31 minuti e 59 secondi di oggi martedì 14 novembre e registrato ad una profondità di 23 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Fermo nelle Marche.

Sono diciassette i comuni vicini al centro del terremoto, ad una distanza massima 10 Km: Falerone, Monte Vidon Corrado, Montappone, Servigliano, Sant'Angelo in Pontano, Massa Fermana, Penna San Giovanni, Belmonte Piceno, Montegiorgio, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, Monte San Martino, Monteleone di Fermo, Monsampietro Morico, Mogliano, Santa Vittoria in Matenano e Colmurano. I centri tra i 10 Km e i 20 Km dal centro del sisma sono invece: Gualdo, Magliano di Tenna, San Ginesio, Smerillo, Montottone, Montelparo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Urbisaglia, Rapagnano, Petriolo, Montefalcone Appennino, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Giberto, Ortezzano, Sarnano, Torre San Patrizio, Monte Vidon Combatte, Camporotondo di Fiastrone, Amandola, Force, Cessapalombo, Corridonia, Ponzano di Fermo, Comunanza, Petritoli, Montalto delle Marche, Tolentino, Montedinove, Monte San Giusto, Rotella, Belforte del Chienti e Caldarola. Le province interessate dal terremoto sono tre: Fermo, Macerata e Ascoli Piceno; l'unica regione coinvolta sono le Marche.