Terremoto oggi, INGV: leggera scossa magnitudo 2.2 a Capitignano, provincia de L'Aquila (Abruzzo)

Terremoto oggi 1 agosto 2017 in provincia de L'Aquila. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.2 sulla scala Richter, avvenuto alle 15 e 5 minuti di oggi martedì primo agosto e registrato ad una profondità di 12 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia de L'Aquila in Abruzzo.

Sono sei i centri più vicini al punto di massima intensità del terremoto, in un raggio massimo di 10 Km: Capitignano, Barete, Montereale, Pizzoli, Cagnano Amiterno e Campotosto. Sette sono i comuni che si trovano oltre i 10 Km dall'epicentro, fino ad una distanza di 20 Km: Borbona, Scoppito, Amatrice, Crognaleto, Posta, L'Aquila e Cittareale. Le regioni interessate dall'evento sismico sono quindi Abruzzo e Lazio, con le province de L'Aquila, Rieti e Teramo. La città prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è L'Aquila.