Terremoto oggi, INGV: leggera scossa a Bompietro (Palermo, in Sicilia) magnitudo 2.5

Terremoto oggi 31 ottobre 2017 in Sicilia. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un sisma di magnitudo 2.5 sulla scala Richter ha colpito la zona di Palermo in Sicilia. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto all'ipocentro è di 10 km.

Il sisma è avvenuto oggi martedì 31 ottobre alle 3 e 42 minuti, ed ha coinvolto i comuni (in un raggio di 20 chilometri dall'epicentro) di Bompietro, Blufi, Petralia Soprana, Alimena, Petralia Sottana, Gangi, Castellana Sicula, Resuttano, Geraci Siculo, Polizzi Generosa, Villarosa, San Mauro Castelverde, Sperlinga e Santa Caterina Villarmosa. Le province interessate dal terremoto sono tre: Palermo, Caltanissetta e Enna; l'unica regione coinvolta è la Sicilia. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Caltanissetta, a 29 Km.