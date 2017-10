Terremoto oggi Campania: piccola scossa magnitudo 3.8 a Padula (Salerno)

Terremoto oggi 27 ottobre 2017 in provincia di Salerno. La lista dei Comuni coinvolti.

Un sisma con una magnitudine di 3.8 sulla scala Richter ha colpito la zona di Salerno in Campania. Il comune più vicino all'epicentro (4 Km) è Padula (SA), che conta circa 5300 abitanti. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto è di 11 km.

Il sisma è avvenuto oggi venerdì 27 ottobre alla mezzanotte, 38 minuti e 35 secondi, ed ha coinvolto i seguenti comuni (entro 20 km dall'epicentro, secondo i dati dell'INGV): Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Paterno, Tramutola, Sassano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Marsico Nuovo, Sala Consilina, Sanza, Marsicovetere, Teggiano, Moliterno, Grumento Nova, Casaletto Spartano, Sarconi, Viggiano, Brienza, Atena Lucana, Caselle in Pittari, Sasso di Castalda e Tortorella. Salerno e Potenza sono le due province in cui si è registrato il sisma. Le due regioni interessate sono Campania e Basilicata.