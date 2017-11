Terremoto oggi Calabria, provincia di Cosenza (INGV): leggera scossa a Mongrassano magnitudo 2.1

Terremoto oggi 6 novembre 2017 a Mongrassano. La lista dei Comuni coinvolti.

Una scossa tellurica di magnitudine 2.1 sulla scala Richter ha interessato in Calabria la zona di Cosenza. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 36 km ed è avvenuto lunedì 6 novembre precisamente alle 19 e 40 minuti.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Mongrassano, Cerzeto, San Martino di Finita, Cervicati, San Marco Argentano, Fagnano Castello, Torano Castello, Rota Greca, Santa Caterina Albanese, Lattarico, Malvito, Guardia Piemontese, San Benedetto Ullano, Acquappesa, Roggiano Gravina, Cetraro, Fuscaldo, Mottafollone, Sant'Agata di Esaro, Montalto Uffugo, San Sosti, Bisignano, Bonifati, Sangineto, San Vincenzo La Costa, Paola, Tarsia, Luzzi e Altomonte. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 133300. La provincia interessata dal sisma è Cosenza, l'unica regione coinvolta è la Calabria. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Cosenza, a 29 Km.