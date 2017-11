Terremoto oggi Calabria, INGV: piccola scossa magnitudo 2.4 a Carfizzi

Terremoto 4 novembre 2017 in Calabria. La lista dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.4 sulla scala Richter, avvenuto alle 23, 50 minuti e 32 secondi di sabato 4 novembre e registrato ad una profondità di 24 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Crotone in Calabria.

Questi i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità del terremoto: Melissa, Carfizzi, Cirò, San Nicola dell'Alto, Umbriatico, Pallagorio, Crucoli e Strongoli. I centri che dal sisma distano oltre i 10 Km (fino ad una distanza massima di 20Km) sono invece: Casabona, Cirò Marina, Verzino, Terravecchia, Scala Coeli, Campana, Rocca di Neto, Cariati, Belvedere di Spinello, Savelli e Mandatoriccio. La Calabria è l'unica regione interessata con le province di Crotone e Cosenza. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Crotone, a 31 Km.