Terremoto oggi Abruzzo, provincia de L'Aquila: leggera scossa magnitudo 2.7 a Ateleta

Terremoto 16 ottobre 2017 a Ateleta. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.7 sulla scala Richter, avvenuto alle 5, 45 minuti e 58 secondi di oggi lunedì 16 ottobre e registrato ad una profondità di 16 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia de L'Aquila in Abruzzo.

I comuni coinvolti dal terremoto, entro 20 km dall'epicentro sono: Ateleta, Castel del Giudice, Gamberale, Sant'Angelo del Pesco, Capracotta, Pizzoferrato, San Pietro Avellana, Roccaraso, Pescopennataro, Rivisondoli, Pescocostanzo, Castel di Sangro, Quadri, Borrello, Vastogirardi, Civitaluparella, Palena, Montenerodomo, Fallo, Rosello, Lettopalena, Colledimacine, Agnone, Roio del Sangro, Villa Santa Maria, Montelapiano, Rionero Sannitico, Taranta Peligna, Scontrone, Montebello sul Sangro, Forlì del Sannio, Torricella Peligna, Rocca Pia, Roccasicura, Alfedena, Carovilli, Montenero Val Cocchiara, Pennadomo, Pietraferrazzana, Barrea, Monteferrante e Lama dei Peligni; quarantadue comuni che contano circa 37000 abitanti. L'Aquila, Isernia e Chieti sono le tre province in cui si è registrato il terremoto. Le regioni interessate dall'evento sono Abruzzo e Molise. La città prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Chieti.