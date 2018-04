Terremoto oggi 10 aprile 2018 Marche: sospesi alcuni treni

Dopo la scossa di terremoto oggi 10 aprile 2018 nella Marche, tra Muccia e Pieve Torina, Trenitalia e RFI hanno sospeso le tratte di alcuni treni per verificare la tenuta della linea ferrata.

Forte scossa di terremoto oggi 10 aprile 2018 nella Marche. Un terremoto di magnitudo 4.6, come registrato dall'INGV alle ore 5:11, ha colpito infatti la zona tra Muccia e Pieve Torina, causando diversi danni ma per fortuna nessun ferito.

Solo pochi giorni fa il ricercatore Giampaolo Giuliani aveva avvertito in un post su Facebook che "quella che corre da Pieve Torina a Camerino è una struttura che potrebbe rilasciare eventi di magnitudo 4.8/5.0".



Dopo la scossa, Trenitalia ha deciso di sospendere a scopo precauzionale la circolazione ferroviaria sulla linea Civitanova-Albacina. E' stata invece riattivata la tratta fra Civitanova e Macerata, precedentemente sospesa in attesa di verifiche sulla tenuta della linea ferrata.

Per un'altra tratta della ferrovia, tra Macerata e Albacina, RFI prevede invece la riattivazione in mattinata.