Terremoto nel Lazio, provincia di Rieti: lieve scossa magnitudo 2.5 a Accumoli

Terremoto oggi 6 novembre 2017 nel Lazio. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Una scossa tellurica di livello 2.5 sulla scala Richter ha interessato nel Lazio la zona di Rieti. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 12 km ed è avvenuto oggi lunedì 6 novembre precisamente alle 19, 16 minuti e 5 secondi.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Accumoli, Cittareale, Norcia, Cascia, Arquata del Tronto, Amatrice, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 13800. Le province interessate dal sisma entro i 20 chilometri sono tre: Rieti, Perugia e Ascoli Piceno; le regioni coinvolte sono quindi Lazio, Umbria e Marche.