Terremoto: lieve scossa a Stroncone magnitudo 2, provincia di Terni in Umbria

Terremoto oggi 8 agosto 2017 in Umbria. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Una scossa tellurica di magnitudine 2 sulla scala Richter ha interessato in Umbria la zona di Terni. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 10 km ed è avvenuto martedì 8 agosto precisamente all'1 e 35 minuti.

I comuni nel raggio di 20 Km dall'epicentro sono i seguenti: Stroncone, Configni, Greccio, Colli sul Velino, Terni, Cottanello, Labro, Contigliano, Montasola, Vacone, Arrone, Morro Reatino, Calvi dell'Umbria, Montefranco, Narni, Rivodutri, Montebuono, Torri in Sabina, Tarano, Casperia, Poggio Bustone, Ferentillo, Polino, Rieti, San Gemini, Otricoli, Cantalice, Roccantica, Selci e Monte San Giovanni in Sabina. Le province interessate dal sisma entro i 20 chilometri sono due: Terni e Rieti; le regioni coinvolte sono quindi Umbria e Lazio. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Terni, a 8 Km.