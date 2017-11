Terremoto: leggera scossa a Preci provincia di Perugia (in Umbria), magnitudo 2.2

Terremoto oggi 10 novembre 2017 in provincia di Perugia. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

Un sisma di magnitudo 2.2 sulla scala Richter ha colpito la zona di Perugia in Umbria. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto all'ipocentro è di 10 km.

La terra ha tremato alle 13, 25 minuti e 5 secondi di venerdì 10 novembre. Questi i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità del terremoto: Preci, Visso e Sellano. Tredici sono i comuni che si trovano oltre i 10 Km dall'epicentro, fino ad una distanza di 20 Km: Monte Cavallo, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Cerreto di Spoleto, Norcia, Fiordimonte, Pieve Torina, Vallo di Nera, Fiastra, Pievebovigliana, Acquacanina, Serravalle di Chienti e Cascia. Le province interessate dal sisma sono due: Perugia e Macerata; le regioni coinvolte sono Umbria e Marche.