Terremoto: leggera scossa a Firenzuola magnitudo 2.1, provincia di Firenze in Toscana

Terremoto oggi 24 ottobre 2017 in provincia di Firenze. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.1 sulla scala Richter, avvenuto alle 13 e 13 minuti di martedì 24 ottobre e registrato ad una profondità di 8 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Firenze in Toscana.

I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Firenzuola, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Vicchio, Vernio, Vaglia, Palazzuolo sul Senio, Castiglione dei Pepoli e Monghidoro; dieci comuni che, secondo i dati Istat 2016, contano circa 75600 abitanti. Tre le province coinvolte (Firenze, Prato e Bologna), due le regioni (Toscana e Emilia Romagna). La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Prato.