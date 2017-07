Terremoto in Umbria: lieve scossa a Norcia (Perugia) magnitudo 2.2

Terremoto oggi 31 luglio 2017 in Umbria. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Una scossa tellurica di magnitudine 2.2 sulla scala Richter ha interessato in Umbria la zona di Perugia. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 11 km ed è avvenuto lunedì 31 luglio precisamente alla mezzanotte e 56 minuti.

I quattordici comuni in un raggio di 20 chilometri dall'epicentro sono: Norcia, Cascia, Preci, Castelsantangelo sul Nera, Accumoli, Arquata del Tronto, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Visso, Cittareale, Ussita, Monteleone di Spoleto, Sellano e Montegallo. Le province interessate dal sisma sono quattro: Perugia, Macerata, Rieti e Ascoli Piceno; le regioni coinvolte sono Umbria, Marche e Lazio. La città prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Foligno.