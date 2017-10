Terremoto in Toscana: piccola scossa magnitudo 2.2 a Firenzuola

Terremoto 24 ottobre 2017 a Firenzuola. La lista dei Comuni coinvolti.

Una scossa tellurica di magnitudo 2.2 sulla scala Richter ha interessato in Toscana la zona di Firenze. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 8 km ed è avvenuto martedì 24 ottobre precisamente alle 12, 38 minuti e 40 secondi.

I comuni coinvolti dal sisma, entro 20 km dall'epicentro sono in ordine: Firenzuola, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Vicchio, Vernio, Palazzuolo sul Senio, Vaglia, Monghidoro e Castiglione dei Pepoli. Un bacino che conta circa 75600 abitanti. Le province a cui appartengono i comuni sono Firenze, Prato e Bologna; mentre le regioni di appartenenza sono due e cioè Toscana e Emilia Romagna.