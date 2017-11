Terremoto in Sicilia: piccola scossa magnitudo 2.4 a Bronte

Terremoto oggi 12 novembre 2017 in Sicilia. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.4 sulla scala Richter, avvenuto alle 2 e 41 minuti di domenica 12 novembre e registrato ad una profondità di 6 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Catania in Sicilia.

Questi i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità dell'evento sismico: Bronte e Maletto. I centri che dal sisma distano oltre i 10 Km (fino ad una distanza massima di 20Km) sono invece: Maniace, Adrano, Cesarò, Biancavilla, San Teodoro, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Centuripe e Santa Domenica Vittoria. La Sicilia è l'unica regione interessata con le province di Catania, Messina e Enna.