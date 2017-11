Terremoto in Piemonte: piccola scossa a Demonte (Cuneo) magnitudo 2

Terremoto 6 novembre 2017 in provincia di Cuneo. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

Una scossa tellurica di magnitudo 2 sulla scala Richter ha interessato in Piemonte la zona di Cuneo. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 15 km ed è avvenuto lunedì 6 novembre precisamente alle 6, 46 minuti e 44 secondi.

I ventotto comuni in un raggio di 20 chilometri dall'epicentro sono: Demonte, Moiola, Valloriate, Valdieri, Gaiola, Rittana, Aisone, Entracque, Roccasparvera, Roaschia, Vinadio, Monterosso Grana, Roccavione, Valgrana, Bernezzo, Vignolo, Borgo San Dalmazzo, Pradleves, Cervasca, Robilante, Castelmagno, Caraglio, Montemale di Cuneo, Vernante, Boves, Dronero, Roccabruna e Cartignano. La provincia interessata dal sisma è Cuneo, l'unica regione coinvolta è il Piemonte. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Cuneo.